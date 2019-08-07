Вышел новый тизер девятого сезона "Американской истории ужасов"

Создатели продолжают нагнетать теплого, "лампового" красного огоньку, опубликовав свежий тизер девятого сезона "Американской истории ужасов". С подзаголовком "1984" и в этот раз отдающего почести классическим VHS-слэшерам.

Беззаботный молодняк, летний лагерь, маньяк в маске с гигантским тесаком, прощальный крик с экрана и всё такое.

Выглядит уютненько.

Это хорошая новость. Плохая - в сезоне не появится актер Эван Питерс, старожил шоу. Тогда как другая звезда AHS, Сара Полсон, зайдет лишь для камео.

Премьера "Американской истории ужасов: 1984" - 18 сентября.

Восьмой сезон вышел в сентябре прошлого года. Шоу уже продлено на десятый - с премьерой в 2020-м.