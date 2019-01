Шэрон Стоун сыграет в сериале-приквеле "Пролетая над гнездом кукушки"

Напряженно ожидаемый сериал "Рэтчед", приквел-спинофф культовой драмы Формана "Пролетая над гнездом кукушки", оброс совершенно убийственным - по характеристике застрельщиков проекта - кастом.

Напомним, Ratched - сериал неутомимого Райана Мёрфи ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений").

Он будет посвящен сестре Милдред Рэтчед, которую у Милоша Формана сыграла Луиза Флетчер. При этом авторы обещают последовательно показать, как она становилась тем монстром, каким мы ее знаем по оригинальной ленте.

В версии Мёрфи медсестру сыграет его любимица Сара Полсон. Она же - сопродюсер. Остальной актерский состав, обнародованный Мёрфи в Instagram, внушает: Шэрон Стоун, Синтия Никсон, Аманда Пламмер, Кори Стол ("Карточный домик", "Штамм"), Джуди Дэвис, Джон Джон Брионес ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений"), Чарли Карвер ("Оставленные", "Отчаянные домохозяйки"), Харриет Харрис ("Семейные ценности Аддамсов", "Помни" Нолана), Хантер Пэрриш ("Косяки", "Куантико") и Финн Уиттрок ("Американская история ужасов").

Как подчеркивает Мёрфи, это именно та команда, с которой им с Сарой хотелось бы работать.

Netflix обещает два сезона. Съемки должны начаться через пару недель. Дата премьеры еще не названа.

Основанный на одноименном романе Кена Кизи, фильм "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) стал второй картиной в истории кино, завоевавшей "Оскар" в пяти главных номинациях. Что ранее смогла сделать только романтическая комедия Фрэнка Капра 1934 года с Кларком Гэйблом "Это случилось однажды ночью". А после - "Молчание ягнят" Демми.