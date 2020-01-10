"Атлетико" в драматичной борьбе обыграл "Барселону" в Суперкубке Испании

Мадридский "Атлетико" стал вторым участником финального матча за Суперкубок Испании. В полуфинале "матрасники" обыграли "Барселону" (3:2), уступая по ходу встречи 1:2.

Первый тайм этой встречи прошел в равной борьбе с немалым количеством опасных моментов. Чуть больше их создали каталонцы, но и "Атлетико" мог отличиться. И все же стартовые 45 минут запомнились, скорее, стычкой между Жоао Феликсом и Лионелем Месси. А все самое интересное команды оставили на вторую половину.

Стартовала она с гола полузащитника мадридского клуба Коке на 46-й минуте. Пропустив, "Барселона" активизировалась и усилиями Месси и Антуана Гризманна вышла вперед. И все же победа осталась за "Атлетико": уже в концовке два мяча провели Альваро Мората и Анхель Корреа.

В финальном матче за Суперкубок Испании "Атлетико" 12 января встретится с "Реалом".