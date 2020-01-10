Австрийские магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты

Власти Австрии запретят супермаркетам выбрасывать просроченные, но годные к употреблению продукты питания, и обяжут торговые точки бесплатно отдавать такие товары благотворительным организациям.

Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы. "План действий против пищевых отходов" предполагает создание системы распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что власти намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных пищевых продуктов. Их распределением займется специальный координационный центр, который также будет отвечать за соответствие продуктов нормам и стандартам качества.

Отметим, что подобная система успешно действует во Франции, где во избежание больших объемов пищевых отходов продукты передают благотворительным организациям.