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10.01.2020 04:23
Рубрика: В мире

Австрийские магазины обяжут бесплатно раздавать просроченные продукты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Австрии запретят супермаркетам выбрасывать просроченные, но годные к употреблению продукты питания, и обяжут торговые точки бесплатно отдавать такие товары благотворительным организациям.

Фото: iStock
В Екатеринбурге накрыли цех по "омоложению" просроченных консервов

Такая мера предусмотрена в рабочей программе нового кабинета министров на 2020-2024 годы. "План действий против пищевых отходов" предполагает создание системы распределения продуктов питания в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что власти намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных пищевых продуктов. Их распределением займется специальный координационный центр, который также будет отвечать за соответствие продуктов нормам и стандартам качества.

Отметим, что подобная система успешно действует во Франции, где во избежание больших объемов пищевых отходов продукты передают благотворительным организациям.

В мире Европа Австрия

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