Банк России отозвал лицензию у московского "Нэклис-Банка"

Коммерческий банк "Нэклис-Банк" сегодня лишился лицензии Банка России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в сообщении, этот банк полностью утратил собственные средства; проводил операции, имеющие признаки вывода активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Тем не менее, на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. "Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", - отмечается в сообщении ЦБ. В результате Банк России направил в адрес банка предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Это привело к полной утрате собственного капитала банка. Поэтому ЦБ и принял решение об отзыве лицензии. Также аннулирована лицензия на осуществление "Нэклис-Банком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе России.Сейчас в "Нэклис-Банке" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).