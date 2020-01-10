Безвизовый режим введен для участников ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Безвизовый режим для участников, организаторов и гостей ЧМ-2021 предусмотрен в указе, подписанным президентом Александром Лукашенко. Об этом 10 января проинформировала пресс-служба главы государства.

Документ, уточняет источник в администрации президента, разработан с учетом опыта проведения летом прошлого года II Европейских игр и легкоатлетического матча Европа - США. В указе предусматривается комплексное решение вопросов подготовки мирового турнира, который в следующем году пройдет в Риге и Минске.

Указом устанавливается также бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Документом урегулированы вопросы медицинского обслуживания участников и гостей соревнований, использования государственного имущества, размещения социальной рекламы.

Кроме того, предусмотрено предоставление дирекции ЧМ беспроцентной возвратной бюджетной ссуды, а также меры, позволяющие снизить затраты и обеспечить высокий уровень проведения мероприятия.