Боровшийся с раком манул умер в Московском зоопарке

В Московском зоопарке умер манул. Последний год дикий кот проходил лечение от злокачественной опухоли, но победить болезнь не удалось. Манул скончался на одиннадцатом году жизни 3 января, сообщается на официальном сайте Московского зоопарка.

Ветеринары пытались стабилизировать состояние кота, но терапия давала лишь временный эффект. Заболевание поразило многие органы манула, у которого развилась злокачественная агрессивная опухоль слизистой носа. Он умер в возрасте 10 лет. При этом его все равно можно назвать долгожителем - в дикой природе манулы редко живут дольше 5 лет.

"Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым", - отмечают представители зоосада.