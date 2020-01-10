Палата общин дала старт процедуре выхода Британии из ЕС

Британская палата общин наконец-то окончательно утвердила билль о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза до 31 января. Но значит ли это, что Британия действительно прощается с ЕС?

Трехлетнее ожесточенное противостояние сторонников и противников брекзита в нижней палате парламента наконец-то закончилось победой первых с уверенным перевесом в 99 голосов. Еще два месяца назад, когда у тори не было большинства в палате Общин, такой результат невозможно было представить даже в самых смелых мечтах. Но после внеочередных парламентских выборов 12 декабря прошлого года, принесших Консервативной партии лучший результат со времен Маргарет Тэтчер, никого не удивляет, что в третьем и последнем чтении за билль проголосовали 330 депутатов, а против - 231.

Собственно, сам по себе исход выборов в декабре показал, что британцам надоел раскол в обществе, и они в большинстве своем стремятся к скорейшему "брекзиту". Именно это, по данным издания The Guardian, попытался донести до верхней палаты парламента, где у консерваторов нет большинства, представитель правительства в палате Лордов

"Страна четко и ясно дала понять, что хочет осуществления "брекзита", - заявил он, призывая лордов одобрить соглашение, выторгованное премьером Борисом Джонсоном в Брюсселе в октябре прошлого года. По данным издания Daily Telegraph, лорды будут обсуждать документ на следующей неделе, а к 22 января он уже должен быть подписан, чтобы британские суды признавали его законность. Но даже преодоление этих внутренних барьеров на пути к выходу вовсе не будет означать, что 31 января Британия распрощается с Евросоюзом и отправится в самостоятельное плавание. Да, если все пойдет так, как планирует правительство Джонсона, 29-го января Европарламент ратифицирует "пост-разводное" соглашение, а спустя два дня оно вступит в силу. Но и это еще не конец.

31 января ровно в 23.00, а по московскому времени - в два часа ночи - Британия официально пройдет точку невозврата и утратит членство в ЕС. После этого отменить действие статьи 50 Договора о Европейском Союзе будет невозможно. Но по факту страна останется в ЕС еще, как минимум, на 11 месяцев, которые предусмотрены соглашением, как переходный период. По условиям соглашения, которое одобрила палата общин, до 2021 года Соединенное Королевство будет оставаться членом Европейского таможенного союза и единого рынка, кроме того, на британцев по-прежнему будет распространяться юрисдикция Европейского суда. При этом, Лондон уже не будет представлен в европейских политических институтах, таких как Еврокомиссия, советы министров ЕС, Европарламент. Таким образом, в течение года Британия должна будет соблюдать, в том числе, те европейские правила и законы, в создании которых она не принимала участия. Кроме того, граждане ЕС в этот период могут свободно приезжать в туманный Альбион и даже работать там, а британцы имеют такие же возможности в странах Европейского Союза.

То есть жизнь людей в ближайшие 11 месяцев после "брекзита" фактически не изменится. А как она поменяется в 2021 году, предстоит решить переговорщикам Лондона и Брюсселя в самое ближайшее время.

"Пост-разводное" соглашение дает Борису Джонсону 30 дней на то, чтобы представить приоритеты Британии в новом - окончательном - документе, который должен быть подготовлен к завершению переходного периода. И государства-члены ЕС, как ожидается, должны до 25 февраля согласовать свой переговорный мандат, который затем будет передан главному брюссельскому переговорщику Мишелю Барнье и другим европейским официальным лицам. Но уже 1 февраля начнутся предметные переговоры по тем вопросам, которые были прописаны в нынешнем документе, например, о границе в Ирландском море. До конца нынешнего года британский премьер должен подготовить новое законодательство в четырех ключевых для британцев областях, которые сейчас регулируются европейскими законами: сельское хозяйство, защита окружающей среды, торговля и, наконец, миграционная политика, которая сменит существующую свободу передвижения в ЕС. Помимо этого, должны быть приняты новые билли, речь о которых, как напоминает The Guardian, шла в декабрьской тронной речи королевы - в сфере рыболовства, финансовых услуг и международного частного права.

Эксперты сомневаются, что за 11 месяцев стороны успеют согласовать общую позицию не только в области торговли, но и по широкому кругу вопросов, таких, как наука, образование, обмен информацией и безопасность, к которой относится около сорока европейских инструментов взаимодействия органов охраны правопорядка. Юристы Евросоюза допускают вариант продления переходного периода на год или два, но лишь при условии, что Лондон попросит о такой отсрочке не позже 1 июля текущего года. Правда, Джонсон уверяет, что никаких отсрочек не будет, и даже готов закрепить это законодательно, но теперь, когда у него есть большинство в нижней палате, он может при необходимости в любой момент изменить свое мнение. Тем более, что он это уже делал. В октябре, после неоднократных клятв, что переноса сроков "брекзита" не будет, он направил в Брюссель просьбу об отсрочке - с 31 октября до 31 января.