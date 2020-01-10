Бывший тренер "Рубина" уверен, что у Слуцкого все получится в Казани

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от прихода на пост главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

В конце прошлого года Леонид Слуцкий возглавил "Рубин", подписав контракт на 4,5 года. Бывший наставник казанцев Ринат Билялетдинов надеется, что у нового наставника все получится.

"От Слуцкого ждут в первую очередь результата, ведь "Рубин" в зоне стыковых матчей. Для рывка наверх требуются кадры, а содержание игры определяется качеством исполнителей. Думаю, у Слуцкого должно получиться. У Леонида и опыт большой, и контингент подбирается с анализом возможностей", - цитирует Билялетдинова "РБ-Спорт".

"Приход Слуцкого - шаг вперед для "Рубина". Что касается перехода Солтмурада Бакаева, он ушел в первую очередь за игровой практикой. "Рубину" нужно приобретать людей, пока финансы позволяют", - продолжил он.

Пока "Рубин" занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков.