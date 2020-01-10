Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни

Употребление чая не менее трех раз в неделю связано с более здоровой и долгой жизнью. К такому выводу пришли китайские ученые, исследование которых опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук. В семилетнем эксперименте приняли участие свыше 100 тысяч человек без сердечно-сосудистых диагнозов и онкологии. Участников разделили на две группы - те, кто пили чай 3 и больше раз в неделю, и те, кто пили меньше этого количества. Им регулярно измеряли артериальное давление, брали анализы крови.

За время наблюдений у 3683 участников диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, 1477 из них скончались, еще 5479 человек умерли по другим причинам. У любителей чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был ниже на 20 процентов, вероятность умереть по этим причинам снижалась на 22 процента, а риск смерти от других серьезных заболеваний - на 15 процентов. В целом продолжительность жизни у них в среднем увеличивалась на 1,26 года.

- Защитные свойства чая были более выражены у тех людей, кто пьет его регулярно. Исследования показали, что главные биологически активные компоненты этого напитка - полифенолы - не накапливаются в организме со временем. Поэтому для защиты сердца необходимо регулярное потребление чая в течение длительного времени, - пояснил соавтор исследования доктор Донгфенг Гу.

Ученые проанализировали также различия черного и зеленого чая, пишет MedicalXpress. Они пришли к выводу, что следует делать акцент на зеленом чае, поскольку в нем содержится больше полифенолов. В черном чае эти вещества в процессе ферментации окисляются и могут ослаблять свое действие.