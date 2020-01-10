Новости

Александрова вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне 10:12
На Дону закрыли цех по производству алкоголя на основе воды из бассейна 10:09
На Камчатке с судна пропали два моряка 10:06
В Тюмени выходили 600-граммового младенца с тяжелой патологией 10:05
В Иране отреагировали на заявление Канады о поражении Boeing ракетой 10:04
Бой Бетербиева против китайского боксера может пройти в Москве 10:03
В Ухте при пожаре на НПЗ повреждены 9 емкостей-колонн 10:01
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае 09:43
В Красноярском крае снят режим ЧС, введенный после разрушения дамбы 09:42
Уралец в праздники не смог улететь в Доминиканку из-за долгов 09:41
Как сделать, чтобы снег не налипал на "дворники" 09:26
В США прошли митинги против войны с Ираном 09:24
Радулов и Гурьянов принесли победу "Далласу" над "Анахаймом" 09:19
Амурского полицейского заподозрили в вымогательстве денег у подчиненных 09:15
На Ямале пассажир такси ранил водителя отверткой 09:11
Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни 09:10
В ИКАО попросили не спекулировать о причинах авиакатастрофы в Иране 08:53
Помпео: У США не было данных о подготовке Сулеймани атак на американцев 08:32
В Крыму рассказали о запуске прямых авиарейсов Симферополь - Ереван 08:26
Вратарь "Нэшвилла" забил гол из-за собственных ворот 08:21
Трамп упрекнул лидеров ЕС в нежелании платить США за защиту от России 08:19
Видео: кроссовер Kia Seltos готов к продажам в России 08:19
Россияне сыграют с Сербией в полуфинале командного турнира АТР 08:09
Психологи перечислили причины школьной фобии у тысяч детей 08:00
Русские "молнии" сокрушили "койотов" в матче НХЛ 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
10.01.2020 09:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Употребление чая не менее трех раз в неделю связано с более здоровой и долгой жизнью. К такому выводу пришли китайские ученые, исследование которых опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук. В семилетнем эксперименте приняли участие свыше 100 тысяч человек без сердечно-сосудистых диагнозов и онкологии. Участников разделили на две группы - те, кто пили чай 3 и больше раз в неделю, и те, кто пили меньше этого количества. Им регулярно измеряли артериальное давление, брали анализы крови.

Фото: iStock
Теплый душ и шоколад помогут быстро войти в рабочий ритм после праздников

За время наблюдений у 3683 участников диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, 1477 из них скончались, еще 5479 человек умерли по другим причинам. У любителей чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был ниже на 20 процентов, вероятность умереть по этим причинам снижалась на 22 процента, а риск смерти от других серьезных заболеваний - на 15 процентов. В целом продолжительность жизни у них в среднем увеличивалась на 1,26 года.

- Защитные свойства чая были более выражены у тех людей, кто пьет его регулярно. Исследования показали, что главные биологически активные компоненты этого напитка - полифенолы - не накапливаются в организме со временем. Поэтому для защиты сердца необходимо регулярное потребление чая в течение длительного времени, - пояснил соавтор исследования доктор Донгфенг Гу.

Ученые проанализировали также различия черного и зеленого чая, пишет MedicalXpress. Они пришли к выводу, что следует делать акцент на зеленом чае, поскольку в нем содержится больше полифенолов. В черном чае эти вещества в процессе ферментации окисляются и могут ослаблять свое действие.

Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения Boeing
Трамп упрекнул лидеров ЕС в нежелании платить США за защиту от России
Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера
В США прошли митинги против войны с Ираном
Объяснена причина аномально теплой погоды в России