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10.01.2020 21:52
Рубрика: Власть

Чиновники будут декларировать разделенное при разводе имущество

Текст: Марина Гусенко
С этого года чиновники, подавая декларации о расходах, доходах и имуществе в налоговую инспекцию, должны указывать информацию обо всех активах, которые им пришлось разделить при разводе или в результате брачного договора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом написано в методических рекомендациях по заполнению декларации, подготовленных Минтрудом России.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Новые правила появились в разделе "Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки".

Раньше "безвозмездными сделками", которые нужно было отразить в этом разделе декларации, считались только те, что отражались в договоре дарения. Теперь к безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитым имуществом (режим раздельной собственности), уточнено в рекомендациях.

Власть Работа власти Правительство Минтруд Сведения о доходах чиновников

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