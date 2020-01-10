Чиновники будут декларировать разделенное при разводе имущество

С этого года чиновники, подавая декларации о расходах, доходах и имуществе в налоговую инспекцию, должны указывать информацию обо всех активах, которые им пришлось разделить при разводе или в результате брачного договора.

Об этом написано в методических рекомендациях по заполнению декларации, подготовленных Минтрудом России.

Новые правила появились в разделе "Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки".

Раньше "безвозмездными сделками", которые нужно было отразить в этом разделе декларации, считались только те, что отражались в договоре дарения. Теперь к безвозмездной сделке можно отнести договор дарения, соглашение о разделе имущества, договор об определении долей, а также брачный договор, который определяет порядок владения ранее совместно нажитым имуществом (режим раздельной собственности), уточнено в рекомендациях.