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10.01.2020 15:28
Рубрика: Спорт

Действующий победитель "Дакара" среди грузовиков Николаев сошел с ралли

Текст: Максим Домчев
Четырехкратный и действующий победитель "Дакара" в классе грузовиков Эдуард Николаев, выступающий за "КАМАЗ-мастер", сошел на шестом этапе ралли из-за проблем с двигателем. Об этом сообщается на официальном сайте российской команды.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проблемы с двигателем на грузовике Николаева начались еще на пятом этапе. Экипаж потратил более десяти часов на его ремонт, в результате чего завершил этап только рано утром. И почти без отдыха Николаев вышел на шестой этап ралли.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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В заявлении команды отмечается, что Николаев стартовал в пятницу на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Однако на 33 км спецучастка двигатель окончательно вышел из строя. Из поддона, находящего в нижней части силовой установки, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Машина, облитая маслом, оказалась обездвижена на песчаном плато. Экипаж не пострадал.

Руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации машины и экипажа.

Для Николаева нынешний "Дакар" стал 14-м в карьере. В качестве пилота он побеждал четыре раза, в том числе три последних года.

Экипажи "КАМАЗ-мастер" заняли весь пьедестал пятого этапа "Дакара"
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