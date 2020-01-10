Действующий победитель "Дакара" среди грузовиков Николаев сошел с ралли

Проблемы с двигателем на грузовике Николаева начались еще на пятом этапе. Экипаж потратил более десяти часов на его ремонт, в результате чего завершил этап только рано утром. И почти без отдыха Николаев вышел на шестой этап ралли.

В заявлении команды отмечается, что Николаев стартовал в пятницу на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Однако на 33 км спецучастка двигатель окончательно вышел из строя. Из поддона, находящего в нижней части силовой установки, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Машина, облитая маслом, оказалась обездвижена на песчаном плато. Экипаж не пострадал.

Руководство команды направило автомобиль технической помощи для эвакуации машины и экипажа.

Для Николаева нынешний "Дакар" стал 14-м в карьере. В качестве пилота он побеждал четыре раза, в том числе три последних года.