Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

В Киеве раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" - тоже раскольнической ПЦУ - Православной церкви Украины.

Однако заместитель руководителя пресс-службы ПЦУ, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстафий Зоря заявил, что отзыв подписи раскольника Филарета под постановлением о слиянии церквей в ПЦУ не повлияет на ее статус, поскольку "постановление поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать", - написал Зоря в Facebook.

На раскол уже с ПЦУ Филарет пошел после того, как в декабре 2019 года синод неканонической ПЦУ создал в составе новой церковной структуры "миссию", которую предложил возглавить Филарету Денисенко после завершения ликвидации его церковной структуры. Но Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Кроме того, на собрании "миссия" постановила, что "томос об автокефалии "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя".

После этого синод ПЦУ лишил Филарета прав управления Киевской епархией, пока оставив в составе "епископата".

Справка "РГ"

В Киеве в декабре 2018 года была образована неканоническая церковь - ПЦУ (Православная церковь Украины). Это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ каноническое значение "собрания" в Киеве назвали ничтожным.