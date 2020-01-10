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Рубрика: Экономика

Fitch назвало число заемщиков, отдающих банкам 80 процентов доходов

Текст: Роман Маркелов
Около четверти российских заемщиков отдают банкам на обслуживание кредитов 80% доходов. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В обзоре уточняется, что по регулированию Банка России, которое было введено в секторе необеспеченного потребкредитования с 1 октября 2019 года, в категорию заемщиков с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% теперь попадают больше граждан по сравнению с тем, когда банки сами определяли ПДН, и гораздо меньшее - под категорию "ПДН ниже 30%".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Таким образом, четверть заемщиков, отдающих 80% доходов на обслуживание кредитов - значение, рассчитанное по консервативной регуляторной модели. По оценке самих банков, ПДН больше 80% менее чем у 10% заемщиков. Одновременно по модели ЦБ в категорию "ПДН ниже 30%" попадают только 20% заемщиков, по модели банков - почти 40%.

По мнению аналитиков Fitch, разница в распределении заемщиков отражает требование к банкам включать при расчете регулятивного ПДН только официально подтвержденный доход (или, если подтверждение недоступно, установленные альтернативные оценки, которые являются достаточно консервативными).

Одновременно ПДН, которые банки рассчитывают для целей выдачи кредитов, как правило, включают и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков. Такая разница часто является существенной, подчеркивают в агентстве.

Банки обсуждают с ЦБ более гибкий подход к расчету ПДН заемщика и в среднесрочной перспективе могут начать использовать альтернативные источники для оценки дохода, считают аналитики Fitch. Это может привести к сближению показателя с ПДН, который банки используют для выдачи кредита.

Фото: iStock
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Некоторое ослабление качества розничных кредитов в последние месяцы обуславливает ужесточение стандартов выдач. По мнению аналитиков Fitch, это основная причина небольшого замедления роста розничного кредитования в банковском секторе во втором полугодии 2019 года. Так, рост необеспеченного розничного кредитования замедлился до 1,3% в октябре по сравнению с 1,7% в сентябре, говорится в обзоре.

Банк России обязал банки с 1 октября 2019 года при выдаче потребительского кредита больше 10 тысяч рублей рассчитывать ПДН заемщика. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем это соотношение выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка. Целью нововведений называлось охлаждение рынка необеспеченного потребительского кредитования.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Финансы Рейтинговое агентство Fitch Рынок кредитования

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