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10.01.2020 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где можно в России увидеть первое лунное затмение 2020 года

Текст: Николай Грищенко
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Жители России в ночь с 10 на 11 января смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. Астрономическое явление, при условиях благоприятной погоды, будет прекрасно видно жителям всех регионов страны.

Фото: https://www.facebook.com/Roscosmos
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Как сообщает Московский планетарий, затмение будет видно даже в условиях мегаполиса и потому жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов нет необходимости уезжать от городских огней.

Полутеневое затмение спутника Земли начнется 10 января в 20:08 по столичному времени. Во время астрономического явления Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени. Продлится затмение 4 часа 4 минуты и завершится в 00:12 по Москве. По расчетам астрономов максимальное погружение в полутень Земли на 0,92 лунного диска произойдет в 22:10.

Астрофизики отметили, что затмение 10 января является самым глубоким полутеневым затмением 2020 года. Следующее полутеневое затмение Луны состоится 5 июня.

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