Глава минобороны Японии направил Силы самообороны на Ближний Восток

Министр обороны Японии Таро Коно отдал приказ о направлении патрульного самолета Lockheed P-3 Orion и эсминца военно-морских сил самообороны на Ближний Восток, передает телерадиокомпания NHK.

Корабль и воздушное судно будут задействованы для сбора данных о ситуации в зоне Оманского залива, северной части Аравийского моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Самолет покинет японскую территорию уже 11 января. Lockheed P-3 Orion поднимется в воздух с военно-воздушной базы Наха на Окинаве. Планируется, что к патрулированию он приступит с 20 января.

Эсминец "Таканами", на палубу которого может садиться вертолет, отправится в поход 2 февраля с военно-морской базы Йокосука в префектуре Канагава.

Для обеспечения работы военной техники японские власти командируют в ближневосточный регион в общей сложности около 260 человек.