Хоккеист ЦСКА Телегин рискует пропустить остаток сезона после операции

Нападающему московского хоккейного клуба ЦСКА Ивану Телегину предстоит операция, после которой он может пропустить остаток текущего сезона.

Три нападающих армейцев пока не могут помочь своей команде в матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщил РИА Новости президент клуба Игорь Есмантович. Получивший травму 25 декабря Михаил Григоренко уже близок к возвращению в строй, а Андрей Светлаков пропустит несколько недель.

Телегин получил травму 4 января в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (7:1).

"У Ивана Телегина серьезная травма, ему предстоит операция. Дальнейшее понимание того, насколько вероятно его возвращение на лед в этом сезоне, будет уже после операции", - заявил Есмантович.