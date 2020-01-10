Huawei обновила до Android 10 еще несколько популярных смартфонов

Компания Huawei начала рассылку своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе свежайшей версии Android для ряда популярных моделей смартфонов. Речь идет о стабильной версии прошивки.
Как пишет Huawei Central, рассчитывать на обновление могут владельцы следующих устройств:
- Honor 10 Lite
- Honor 20i
- Huawei Nova 4e
- Huawei P Smart + 2019
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Y9 Prime 2019
При этом, по данным издания, три смартфона из списка - Huawei Mate 20 Lite, Honor 10 Lite и Huawei Y9 Prime 2019 - получили стабильную международную версию EMUI 10 (у остальных пока - стабильная китайская версия).