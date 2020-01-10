Huawei обновила до Android 10 еще несколько популярных смартфонов

Компания Huawei начала рассылку своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе свежайшей версии Android для ряда популярных моделей смартфонов. Речь идет о стабильной версии прошивки.

Как пишет Huawei Central, рассчитывать на обновление могут владельцы следующих устройств:

- Honor 10 Lite

- Honor 20i

- Huawei Nova 4e

- Huawei P Smart + 2019

- Huawei Mate 20 Lite

- Huawei Y9 Prime 2019

При этом, по данным издания, три смартфона из списка - Huawei Mate 20 Lite, Honor 10 Lite и Huawei Y9 Prime 2019 - получили стабильную международную версию EMUI 10 (у остальных пока - стабильная китайская версия).