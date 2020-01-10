Инфляция в России за прошлый год составила 3 процента

Инфляция по итогам прошлого года составила в России три процента. Таковы данные Росстата. Отмечается, что за декабрь она составила 0,4%. Заметнее всего подорожали куриные яйца - на 6,3%, овощи и фрукты - на 3,8%, бобовые и крупы - на 1%.

Среди продовольственных товаров в прошлом месяце более всего подешевело пшено - на 4,2%, снизилась цена на апельсины (на 2,8%), бананы (1,7%), лимоны (на 1,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц соответственно на 0,3% и 0,4% (с начала года - на 3,4% и 3,0%).