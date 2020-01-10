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10.01.2020 19:07
Рубрика: Власть

Кабмин готов принять меры для обеспечения безопасности россиян на Ближнем Востоке

Текст: Владимир Кузьмин

В случае обострения ситуации на Ближнем Востоке правительство готово принять меры для обеспечения безопасности граждан России, включая их эвакуацию.

После оценки безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе ведомства представили премьер-министру Дмитрию Медведеву соответствующие доклады. "В случае обострения ситуации правительство готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан РФ, включая их эвакуацию", - заявил пресс-секретарь главы кабинета министров Олег Осипов.

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По его словам, МИД, Минтранс, Росавиация, Ростуризм уже принимают все необходимые меры по обеспечению надежности полетов и пребывания российских граждан в странах региона. Ведется постоянный мониторинг происходящих там событий, их анализ. "Налажено регулярное информирование граждан Российской Федерации, находящихся в регионе либо планирующих зарубежные поездки, о рисках, с которыми они могут столкнуться", - рассказал Осипов. В частности, Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" организовал работу "горячей линии" для граждан, находящихся в турпоездках на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.

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