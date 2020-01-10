Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 61 рубля впервые с 2018 года

В пятницу в ходе торгов на Мосбирже курс доллара снижался впервые с 22 мая 2018 года ниже 61 рубля, составив 60 рублей 89 копеек. Это произошло в 18:29 по московскому времени, передает ТАСС.

К концу торгов курс доллара составил 61 рубль 23 копейки.

Курс евро на это же время составил 67,9992 рубля, уменьшившись на 1,47 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на торгах на бирже ICE в Лондоне подешевели на 0,7%, составив 64,91 доллара за баррель.