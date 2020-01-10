Марк Цукерберг попытался предсказать будущее на ближайшие 10 лет

Основатель Facebook Марк Цукерберг не стал подводить итоги прошедшего года или десятилетия, а вместо этого поделился в пространном посте своим видением того, какие глобальные изменения произойдут в мире к 2030 году.

Всего он наметил пять крупных аспектов, которые, по его мнению, глобально изменят общество.

На первом месте "смена поколений" - в скором времени, как считает бизнесмен, к власти начнут приходить все больше миллениалов и представителей молодого поколения, что должно позитивно сказаться на многих сферах жизни.

"Новая частная социальная платформа" - это то, во что должны эволюционировать современные социальные сервисы, чтобы люди стали ближе друг к другу, общаясь в небольших замкнутых и закрытых сообществах.

Третье крупное изменение - еще более глубокое внедрение современных технологий в повседневную жизнь и использование их для развития малого бизнеса. В качестве примера он приводит бесплатные Instagram или WhatsApp, задействованные в прямых продажах небольших компаний.

По мнению предпринимателя, VR/AR-устройства должны произвести революцию и если и не вытеснить смартфоны как основных диджитал-компаньонов человека, то точно стать непременным дополнением к ним.

Напоследок Цукерберг предположил, что в течение следующих 10 лет IT-пространство подвергнется новому регулированию как со стороны международных правительственных организаций, так и от представителей индустрии.