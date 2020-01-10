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10.01.2020 15:17
Рубрика: Власть

Медведев предложил запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения партнерам по Евразийскому экономическому союзу для полного запрета на его территории никотиносодержащих некурительных смесей.

На проблему растущей популярности среди молодежи разного рода конфет и прочих продуктов с содержанием никотина внимание председателя правительства в декабре обратили родители. Реакция последовала незамедлительно - в МВД и Роспотребнадзор поступило указание заняться внеплановыми проверками и особое внимание обратить на торговлю в интернете.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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В пятницу глава кабинета министров пригласил к себе руководителей обоих ведомств с отчетом о проводимой работе. "Эта никотиносодержащая продукция, которая, по сути, является пищевой продукцией, - редкая гадость", - подчеркнул он. Она очень быстро создает у людей привыкание, а самое страшное, что содержание никотина в ней в десятки раз превышает показатели для обычной сигареты. Такие "мармеладки" продавались в свободном доступе любому желающему. "Любой шкет мог подойти и купить", - сказал Медведев.

"В одной такой конфете содержание никотина, как в целой пачке одновременно выкуренных сигарет", - подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. А доза в пять-шесть леденцов может оказаться смертельной для подростка.

Ведомство провело 120 тысяч мониторинговых проверок. "Было выявлено около 1 миллиона штук этой продукции. Вся она изъята из оборота", - сообщила Попова. По информации на упаковках насчитали 44 производителя в России, из них по фактическим адресам обнаружили только пять.

Параллельно работу вело министерство внутренних дел, организовав 23 тысячи проверочных мероприятий. По их результатам уже возбуждено 13 уголовных дел. В Интернете установили 400 сайтов, через которые велась торговля такой продукцией. Информация передана в Роскомнадзор для блокировки ресурсов в судебном порядке, доложил глава МВД Владимир Колокольцев.

Фото: iStock
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Регионы, рассказал он, не дожидаясь законодательных решений на федеральном уровне, стали вводить у себя запреты на торговлю некурительными смесями местными нормативными актами. Первой это сделала Карачаево-Черкессия. Затем аналогичные решения, сообщил Колокольцев, приняли в 23 субъектах Федерации, еще в 15 подготовка актов ведется.

Дмитрий Медведев предложил смотреть на проблему шире - в масштабе Евразийского экономического союза, объединяющего пять государств. "У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить", - указал он.

Логическим завершением кампании он считает запрет на торговлю во всем ЕАЭС. Он поручил подготовить и внести предложения в Евразийскую экономическую комиссию, а при необходимости готов поднять вопрос на регулярной встрече глав правительств стран организации.

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