МИД: Политический кризис в Абхазии является внутренним делом республики

Россия рассматривает политический кризис в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Расцениваем произошедшие события (в Абхазии - примечание "РГ") как ее внутреннее дело, - отметили в министерстве. - Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон".

В начале января Абхазию охватил острый политический кризис. Накануне парламент страны проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. В свою очередь глава государства назвал это решение незаконным и категорически отказался покидать пост.