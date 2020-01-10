Москва и Токио не продвинулись в диалоге по размещению ПРО в Японии

Москва и Токио не смогли продвинуться в обсуждении вопроса о размещении комплексов ПРО Aegis Ashore на территории Японии. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который находится с рабочим визитом в Токио. Высокопоставленный дипломат провел консультации по стратегической стабильности с японским коллегой Такэо Мори.

"Мы услышали прежнюю позицию японской стороны, которая нам хорошо известна. Эта позиция нас не убеждает. Мы не считаем, что появление этих комплексов будет служить только и исключительно задаче защиты Японии от гипотетических ударов баллистическими средствами, которыми располагает или может располагать КНДР", - заявил Рябков.

По его словам, размещение элементов ПРО в Японии способно негативным образом повлиять на российский арсенал стратегического сдерживания.

"С другой стороны, как это было неоспоримо показано самими США, запустившими из универсальной пусковой установки МК-41 крылатую ракету через пятнадцать дней после прекращения существования договора о РСМД, эти комплексы Aegis Ashore вполне приспособлены не только для пусков противоракет, но и для применения с этих платформ ударных средств класса "поверхность-поверхность", включая крылатые ракеты "Томогавк", которые в нынешних модификациях имеют дальность в пределах 2,5 тыс. километров", - подытожил дипломат.

Напомним, что японские власти рассчитывают к 2023 году разместить два комплекса Aegis Ashore в северной и южной частях страны - в префектурах Акита и Ямагути.