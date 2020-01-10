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10.01.2020 19:17
Рубрика: Власть

Москва и Токио обсудили вопросы стратегической стабильности

Текст: Александр Ленин (Токио)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил Токио, где принял участие в консультациях со своим японским коллегой Такэо Мори по вопросам стратегической стабильности.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана, а также затронули положение дел в зоне Персидского залива и обстановку на Корейском полуострове. В разговоре министры коснулись проблематики выстраивания комплексной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"С российской стороны подтверждено неприятие формирования азиатского сегмента глобальной ПРО США и выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказано в заявлении МИД РФ.

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Сергей Рябков по итогам переговоров рассказал журналистам, что предметно обсудил с японской стороной вопросы двустороннего характера в сфере военной деятельности и контактов оборонных ведомств.

"Был продолжительный разговор по подходам Токио и Москвы к ситуации в Северо-Восточной Азии, к архитектуре безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где есть зазоры в позициях и несовпадающие взгляды. Мы рассмотрели проблематику так называемых новых вызовов и угроз (антинаркотическое и контртеррористическое взаимодействие - прим. "РГ"), где сотрудничество с Японией идет по нарастающей", - отметил дипломат.

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