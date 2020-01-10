Названа самая опасная для человека диета

Международная группа исследователей представила новый рейтинг лучших и худших рационов питания для современного человека.

Ученые оценивают популярные диеты по нескольким параметрам: эффективность для снижения веса, простота соблюдения правил, влияние на профилактику или развитие самых распространенных заболеваний.

В результате исследований самой опасной была признана кетогенная диета, суть которой заключается в увеличении количества жиров в пище при практически отказе от употребления углеводов. Данный стиль питания является одним из самых эффективных для снижения веса. Но по мнению экспертов, ее действие кратковременно. Принципов кетодиеты сложно придерживаться, так как человеку приходится отказываться от вкусных и полезных углеводов, в которых нуждается организм: фруктов, цельнозерновых круп и ряда овощей.

По словам врача-эндокринолога, члена Европейского общества эндокринологов Валерии Васильевой, у кетогенной диеты немало побочных эффектов.

- Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление. Человек, как правило, постоянно хочет спать, поскольку используется непривычный путь получения энергии, появляется ломота в мышцах. Страдает мыслительная деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными, - приводит слова ученого KP.Ru.

Кроме того, исследователи назвали кетодиету опасной для сердца и сосудов. Она также может способствовать риску развития сахарного диабета.

Чтобы снизить негативные последствия от кетогенного принципа питания ученые предлагают совмещать его со средиземноморской диетой, которая уже не первый год становится лидером по полезности и эффективности. Она содержит витамины и крайне важные для организма вещества, которые кетодиета исключает.

В первую очередь это клетчатка, а также полифенолы в растительных продуктах, повышающие защиту от опасных заболеваний. Средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых, онкологических болезней и сахарного диабета и одновременно помогает поддерживать хорошую физическую форму.

Сочетание этих рационов может происходить по принципу выбора ненасыщенных жиров - растительных и из рыбы. Также на рыбу можно чаще заменять красное мясо, добавляя побольше овощей.

Руководитель Клиники эндокринологии Сеченовского университета, профессор-эндокринолог, доктор медицинских наук Валентин Фадеев напоминает, что снижение числа потребляемых калорий и повышение физической нагрузки продолжает оставаться "золотым" правилом для поддержания нормального веса.

- Да, некоторую роль играют возраст, сопутствующие болезни, генетические особенности. Но как врач и ученый готов поспорить с кем угодно: если вы сведете к минимуму съедаемые калории и увеличите физнагрузки, вес точно будет уходить. При этом моральное состояние, отсутствие психологического стресса не менее важны, чем избавление от лишнего веса, - подчеркнул ученый и отметил, что при выборе диеты нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом, чтобы учесть хронические заболевания и другие особенности состояния здоровья.