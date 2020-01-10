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10.01.2020 04:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые высокооплачиваемые вакансии января

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самую большую зарплату в этом месяце работодатель готов предложить специалисту, который займет должность директора по маркетингу в одной из московских компаний - от 400 тысяч до миллиона рублей в месяц до вычета налогов.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Подборку самых привлекательных с точки зрения оплаты труда вакансий в январе подготовили специалисты портала hh.ru (есть в "РГ").

Второе место в этом рейтинге вакансий делят между собой предложения о работе для директора по продуктам в Москве (350 тысяч рублей в месяц) и главного геолога на Чукотке (от 350 до 370 тысяч).

Третье место заняла вакансия для Computer Vision Engineer (ARM NEON) в Санкт-Петербурге. Предлагаемая зарплата - 250 тысяч рублей в месяц на руки.

По 200 тысяч рублей работодатели готовы платить специалистам, которые займут вакансии Java Developer (Remote Servers, GoLand) в Новосибирске, главного инженера в Саранске, старшего юриста по строительству в Москве.

В Международной организации труда открыли вакансии для россиян

При этом, как отмечают в hh.ru, средняя предлагаемая в вакансиях зарплата в декабре составила 45 932 рубля - это показатель по всей России и по всем профобластям.

В декабре наблюдался повышенный уровень конкуренции - в среднем 7 активных резюме на одну вакансию. В отдельных профобластях она традиционно выше или, наоборот, ниже. Например, в сфере высшего менеджмента - в среднем приходится 13 резюме на одну вакансию, у рабочего персонала, сотрудников страховой сферы - в среднем два резюме на вакансию.

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