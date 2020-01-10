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10.01.2020 15:30
Рубрика: Культура

Новый руководитель "Современника" Виктор Рыжаков представлен труппе

Текст: Варвара Карпеева
Нового художественного руководителя "Современника" режиссера Виктора Рыжакова коллективу театра представил глава московского Департамента культуры Александр Кибовский.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По словам Рыжакова, весь сезон "Современник" посвятит памяти Галины Волчек. "Весь будущий год - год Галины Волчек, - сказал он на встрече с труппой. - "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы. У меня лишь есть внутри какое-то представление о нашей будущей жизни. Уверен в одном, что люди здесь должны быть счастливыми. Человек рождается, чтобы быть счастливым. И в театр приходят именно за этим. И мне хочется, чтобы все были счастливыми. Иначе зачем все это?! Понимаю, что это тяжело и совсем не просто сделать. Но у нас же есть невероятный опыт основателей. Они этого добивались".

Фото: iStock
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Столь важный первый сбор труппы проходил без посторонних для театра людей и без приглашения прессы. Подробности официального знакомства нового руководителя с коллективом сообщила пресс-служба театра: "Сказать, что я сейчас волнуюсь - это не сказать ничего. Думаю, вы понимаете, мое состояние, - говорил Виктор Рыжаков, возможно, в ту самую минуту открывая новую веху в истории "Современника". - Для меня это почти такая же неожиданность, как и для всех, я не планировал в своей жизни подобной глобальной перемены и не готовился к тому, чтобы взять на себя такую огромную ответственность. Поэтому сегодня не о программах. Просто важно посмотреть друг другу в глаза. Побыть вместе.

Хорошо понимаю, что театр существовал в своей цельности многие-многие годы. Невероятная история. Это как в семье: жили-жили свою большую понятную полнокровную жизнь, и вдруг раз… Я ощутил эту беду и тревогу в день прощания через тишину и слова, которые проговаривали люди, причем не только со сцены. Когда же понял, что нужно сделать еще и шаг в это пространство, мне стало вдвойне непросто. Понимаю одно, сложно будет всем: и вам, и мне после столь долгого, органичного и мощного руководства. Конечно, мне никогда не быть таким руководителем. Галина Борисовна - это не только сила и величие, это громадный жизненный опыт, да и просто история "Современника". Мне эти качества трудно представить, я другой, совсем другой. Но если научиться быть вместе, не предавая и не разрушая тех этических принципов, на которых строился "Современник"?!

Олег Николаевич Ефремов отстаивал идею Станиславского о том, что театр - искусство коллективное. Это мое! Тот самый принцип, который определяет мою работу уже многие-многие годы. Отлично понимаю, как важно то, что когда-то было сделано семью людьми, которые были первыми и придумывали, создавали "Современник".  Они прожили и прошли вместе невероятный уникальный путь. Сегодня это и есть основа вашего дома, вашего театра. И я знаю все это не потому, что готовился к нашей встрече, а потому что этот опыт - часть и моей жизни, моей природы. Мне посчастливилось иметь много великих учителей. Один из них Олег Табаков - плоть от плоти современниковской школы. И это мой 18-летний опыт работы в московском Художественном театре и в школе-студии МХАТ.  Уверен, что театр может организовываться только через студийность и коллективное.

Фото: Вадим Балакин/ предоставлено Свердловским академическим театром драмы
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Как удержаться и сохранить эти ценности, которые так быстро выветриваются, тем более если у театра появляется успех? Ответ - вместе, только вместе, в ансамбле. Это невероятный и большой труд, который нужно сделать. Именно "вместе".

Попробую быть честным перед вами. Быть с вами. Во фразе основателей "Современника" "присутствие на сцене живого человека" самое главное слово - "присутствие". Зритель тоже приходит за этим в театр и ждет от артиста "человеческого присутствия". Мне кажется это самым важным и необходимым сегодня…

У нас есть еще полгода, необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни театра, дальше будем вместе готовиться, вместе думать, вместе мечтать, каким будет наш следующий сезон и наше завтра".

Полностью текст выступления публикуется на официальном сайте "Современника".

Справка

Рыжаков - театральный режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Центра имени Мейерхольда (с 2012 года), руководитель театра "Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова", основанного в 2016 году на базе выпускного курса в Школе-студии МХАТ.

Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени Александра Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге. В 1993 году он стал одним из организаторов первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи.

Режиссер-постановщик спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Александринском театре, БДТ им. Г. А. Товстоногова, "Мастерской П. Н. Фоменко", театрах "Сатирикон" и "Практика".

Лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику" и премий "Золотая маска".

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