Новый руководитель "Современника" Виктор Рыжаков представлен труппе

Нового художественного руководителя "Современника" режиссера Виктора Рыжакова коллективу театра представил глава московского Департамента культуры Александр Кибовский.

По словам Рыжакова, весь сезон "Современник" посвятит памяти Галины Волчек. "Весь будущий год - год Галины Волчек, - сказал он на встрече с труппой. - "Современник" был и должен остаться местом притяжения и силы. У меня лишь есть внутри какое-то представление о нашей будущей жизни. Уверен в одном, что люди здесь должны быть счастливыми. Человек рождается, чтобы быть счастливым. И в театр приходят именно за этим. И мне хочется, чтобы все были счастливыми. Иначе зачем все это?! Понимаю, что это тяжело и совсем не просто сделать. Но у нас же есть невероятный опыт основателей. Они этого добивались".

Столь важный первый сбор труппы проходил без посторонних для театра людей и без приглашения прессы. Подробности официального знакомства нового руководителя с коллективом сообщила пресс-служба театра: "Сказать, что я сейчас волнуюсь - это не сказать ничего. Думаю, вы понимаете, мое состояние, - говорил Виктор Рыжаков, возможно, в ту самую минуту открывая новую веху в истории "Современника". - Для меня это почти такая же неожиданность, как и для всех, я не планировал в своей жизни подобной глобальной перемены и не готовился к тому, чтобы взять на себя такую огромную ответственность. Поэтому сегодня не о программах. Просто важно посмотреть друг другу в глаза. Побыть вместе.

Хорошо понимаю, что театр существовал в своей цельности многие-многие годы. Невероятная история. Это как в семье: жили-жили свою большую понятную полнокровную жизнь, и вдруг раз… Я ощутил эту беду и тревогу в день прощания через тишину и слова, которые проговаривали люди, причем не только со сцены. Когда же понял, что нужно сделать еще и шаг в это пространство, мне стало вдвойне непросто. Понимаю одно, сложно будет всем: и вам, и мне после столь долгого, органичного и мощного руководства. Конечно, мне никогда не быть таким руководителем. Галина Борисовна - это не только сила и величие, это громадный жизненный опыт, да и просто история "Современника". Мне эти качества трудно представить, я другой, совсем другой. Но если научиться быть вместе, не предавая и не разрушая тех этических принципов, на которых строился "Современник"?!

Олег Николаевич Ефремов отстаивал идею Станиславского о том, что театр - искусство коллективное. Это мое! Тот самый принцип, который определяет мою работу уже многие-многие годы. Отлично понимаю, как важно то, что когда-то было сделано семью людьми, которые были первыми и придумывали, создавали "Современник". Они прожили и прошли вместе невероятный уникальный путь. Сегодня это и есть основа вашего дома, вашего театра. И я знаю все это не потому, что готовился к нашей встрече, а потому что этот опыт - часть и моей жизни, моей природы. Мне посчастливилось иметь много великих учителей. Один из них Олег Табаков - плоть от плоти современниковской школы. И это мой 18-летний опыт работы в московском Художественном театре и в школе-студии МХАТ. Уверен, что театр может организовываться только через студийность и коллективное.

Как удержаться и сохранить эти ценности, которые так быстро выветриваются, тем более если у театра появляется успех? Ответ - вместе, только вместе, в ансамбле. Это невероятный и большой труд, который нужно сделать. Именно "вместе".

Попробую быть честным перед вами. Быть с вами. Во фразе основателей "Современника" "присутствие на сцене живого человека" самое главное слово - "присутствие". Зритель тоже приходит за этим в театр и ждет от артиста "человеческого присутствия". Мне кажется это самым важным и необходимым сегодня…

У нас есть еще полгода, необходимо осмыслить опыт громадного и важного периода жизни театра, дальше будем вместе готовиться, вместе думать, вместе мечтать, каким будет наш следующий сезон и наше завтра".

Полностью текст выступления публикуется на официальном сайте "Современника".

Справка

Рыжаков - театральный режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Центра имени Мейерхольда (с 2012 года), руководитель театра "Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова", основанного в 2016 году на базе выпускного курса в Школе-студии МХАТ.

Окончил Дальневосточный институт искусств (ДВИИ), Театральное училище им. Щукина, аспирантуру Российской академии театрального искусства (ГИТИС).

Является одним из учредителей и руководителей театрального фестиваля имени Александра Володина "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге. В 1993 году он стал одним из организаторов первого фестиваля независимых театров "Театр в поисках театра" в Сочи.

Режиссер-постановщик спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Александринском театре, БДТ им. Г. А. Товстоногова, "Мастерской П. Н. Фоменко", театрах "Сатирикон" и "Практика".

Лауреат премии Станиславского "За вклад в театральную педагогику" и премий "Золотая маска".