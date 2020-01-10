Ольга Васильева поддержала идею писать слово "Ветеран" с большой буквы

Министр просвещения Ольга Васильева поддержала идею тверских школьников писать слово "Ветеран" с большой буквы. Она встретилась с ребятами - представителями советов старшеклассников - в рамках рабочего визита в Тверскую область. Министр не только пообщалось со школьниками, но и выступила перед ними с открытой лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Васильева подчеркнула: важно сделать все, чтобы современные школьники получали полное представление об этом периоде нашей истории.

Ученик 51-й школы Твери предложил на законодательном и государственном уровне закрепить написание "Ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы. Он получил личную поддержку министра.

"Это хорошее начинание, ему надо дать дальнейший ход, - заметила Ольга Васильева. - Я абсолютно согласна: слово "Ветеран" надо писать с большой буквы".

"Считаю нашим долгом, долгом историков собрать все, что осталось, пока не поздно, - рассказала она в ходе лекции. - Этот феномен человеческого духа и благородства должен стать общим достоянием".

Лекция проходила в центре образования "Брусилово" - первой школе, открытой в этом году в рамках нацпроекта "Образование".