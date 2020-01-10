Опрос: Работодатели стали обращать меньше внимания на внешность соискателей

Привлекательная внешность может помочь при трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице. Такого мнения придерживаются 66% работодателей, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы Superjob.

При этом в 2009 году аналогичного мнения придерживались 82% работодателей. Сами работники также стали реже наблюдать влияние привлекательности на трудоустройство и продвижение по службе. В 2007 году о пользе привлекательной внешности говорили 84% представителей экономически активного населения, в 2009 году - 77%, сегодня - 60%.

Эксперты рынка труда уверены, что опыт, знания и навыки никто не отменял, и они намного важнее правильных черт лица. Но при составлении резюме стоит все-таки выбирать фотографии, на которых соискатель запечатлен в наиболее удачном ракурсе.