Опрос: Три четверти россиян недовольны своей зарплатой

Не устраивает уровень оплаты труда 74% работников, опрошенных сервисом по поиску работы HeadHunter. Об этом сообщает агентство ТАСС.

При этом среди фрилансеров эта доля выше - 78%. Еще больше недовольных зарплатой среди представителей рабочих профессий. 80% опрошенных рабочих высказались, что хотели бы получать больше.

А вот вполне довольны зарплатой в сфере HR: каждый третий менеджер по персоналу говорит, что его устраивает его заработок. В 77% случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели. Только в 7% случаев инициатива исходила от руководства. В остальных случаях инициатива была обоюдной.

Чаще всего аргументом в пользу повышения зарплаты является тот факт, что работник добился определенных успехов в работе (он приводится в 57% случаев). На втором месте среди аргументов - повышение квалификации и приобретение новых навыков работников (в 37% случаев). В 36% процентах случаев работники намекают своему руководству, что им зарплату уже давно не повышали и пора бы уже это сделать.

13% работников идут ва-банк: говорят, что им предложили работу в другой компании за большие деньги. В HeadHunter отмечают, что этот аргумент работает: 49% работников добились прибавки к жалованию.