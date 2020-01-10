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10.01.2020 07:27
Рубрика: Спорт

Панарин обошел великого Гретцки

Текст: Максим Домчев
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин превзошел достижение Уэйна Гретцки, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 46 бросков в победном матче против "Нью-Джерси".
Фото: AP Photo/Kathy Willens Фото: AP Photo/Kathy Willens
Фото: AP Photo/Kathy Willens

Хоккеисты "Рейнджерс" в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду принимали "Нью-Джерси". Накануне матча стало известно, что место в воротах хозяев снова было доверено российскому голкиперу Игорю Шестеркину, который до этого добился победы в дебютной встрече. И россиянин выдал отменный матч.

Фото: AP Photo/Matt Slocum
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Счет открыли хозяева. Артемий Панарин после передачи партнера поразил дальний верхний угол ворот "дьяволов".

После этого команды до перерыва поразили ворота друг друга по два раза. Во втором периоде Дэймон Сиверсон с передачи Никиты Гусева счет сравнял, однако это был последний успех "Нью-Джерси" в матче. Дальше пришло время Шестеркина, который отражал бросок за броском.

Партнеры поддержали своего вратаря двумя точными бросками, а Панарин отдав передачу набрал второе очков матче. В третьем периоде "рейнджеры" уверенно довели матч до победы, а российский форвард отметился еще одной передачей.

Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ

Героем встречи стал защитник хозяев Тони Де Анджело, оформивший хет-трик и сделавший две голевые передачи. А Панарин по итогам встречи в 43 играх за клуб набрал уже 61 очко (24 гола и 37 передач). Этот результат стал рекордом для "Рейнджерс". Россиянин превзошел достижение великого Уэйна Гретцки, который в сезоне 1997/97 после такого же количества встреч набрал 59 очков.

Игорь Шестеркин в итоге отразил 46 бросков по своим воротам и заслужил немало добрых слов от партнеров и тренеров. По всей видимости совсем скоро в "Рейнджерс" будет русский тандем вратарей - Шестеркин и Александр Георгиев, а шведский ветеран Хенрик Лундквист сможет спокойно уходить на пенсию.

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