ПФК ЦСКА отдал форварда Нисимуру в аренду португальскому "Портимоненси"

Такума Нисимура (в красной футболке) в матче за ЦСКА. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Японский нападающий Такума Нисимура на правах аренды перешел из ЦСКА в португальский "Портимоненси", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона. По ее окончании "Портимоненси" сможет выкупить у ЦСКА права на 23-летнего игрока.

Нисимура перешел в ЦСКА в августе 2018 года из японского "Вегалта Сэндай" и заключил с армейцами четырехлетнее соглашение. По данным портала transfermarkt.com, москвичи заплатили за трансфер форварда один миллион евро. Всего в составе москвичей Нисимура провел 23 игры и забил 4 мяча.

ЦСКА также объявил в своем микроблоге в Twitter, что бразильский полузащитник Лукас Сантос покинул команду в связи с истечением срока аренды и вернулся на родину в "Васко да Гама". 20-летний хавбек перебрался в стан армейцев в сентябре. В его активе 5 матчей за основной состав клуба.