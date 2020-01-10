Помощь по ОМС стала шире и доступнее

В завершившемся году вопросы совершенствования системы здравоохранения были в центре внимания первых лиц государства неслучайно - они являются наиболее чувствительными и для большинства населения, и для экономики государства.

Значительно расширена была программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Так, впервые в диспансеризацию были включены онкоскриниги, причем россияне старше 40 лет с прошлого года могут проходить диспансеризацию ежегодно.

Кроме того, пройти ее теперь можно не только в рабочее, но и в вечернее время после 18.00, а также по субботам. Увеличена была и частота информирования застрахованных лиц, не прошедших диспансеризацию.

Теперь напоминать им о необходимости проверить свое здоровье страховщики должны не раз в квартал, как прежде, а ежемесячно.

Были также сокращены сроки ожидания диагностических исследований и получения специализированной медицинской помощи тем, у кого обнаружено или заподозрено онкологическое заболевание. Причем страховые представители в медицинских организациях должны обеспечить информационное сопровождение онкобольных по всем параметрам - объемам, срокам, качеству и условиям оказания им медицинской помощи, начиная с выявления подозрения на онкологический диагноз. При нарушении медицинскими организациями законодательно установленных сроков диагностики и лечения к ним применяются финансовые санкции.

В прошлом году был также значительно расширен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в рамках ОМС. В него включили эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях. Увеличен также и перечень крупных суставов.

По программам ОМС также теперь должны выполнять коронарную реваскуляризацию миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца со стенозированием 1-3 коронарных артерий и операции по профилю "челюстно-лицевая хирургия".

Для удобства людей усовершенствован и порядок оформления полиса ОМС - временный полис будет действовать не 30 рабочих дней, как прежде, а 45.

Для помощи пациентом в медицинских учреждениях создали около 22 тысяч постов страховых представителей. Каждый из нас может обратиться к ним для решения любых вопросов, возникающих при обращении за медицинской помощью. Кроме того, в медицинских организациях установили более 2400 телефонных аппаратов и интерактивных устройств для связи со страховыми компаниями. Нажатием одной кнопки стало возможным получить консультацию о своих правах в системе ОМС.

Но еще больше возможностей в программах ОМС введено на 2020 год. Так, в них вошла современная конформная (то есть объемная по форме опухоли) лучевая терапия, которую прежде проводили за счет бюджетных ассигнований, которых нередко не хватало.

- Кроме того, уменьшены сроки ожидания диагностических мероприятий (КТ, МРТ), - комментирует эксперт Всероссийского союза страховщиков, кандидат медицинских наук Сергей Шкитин. - Так, у пациентов без онкологических заболеваний он уменьшен с 30 до 14 дней, а у онкобольных - с 14 до 7 дней. Кроме того, теперь между подозрением на злокачественное новообразование и первым приемом у онколога должно пройти не более трех рабочих дней. Это очень важно, потому что у таких пациентов каждый день может быть на счету, а своевременная диагностика позволит начать наиболее раннюю терапию. Срок ожидания УЗИ, ЭКГ и других диагностических исследований для онкологических больных также уменьшился с 14 до 7 дней. Помимо этого, в программу ОМС включены медико-генетические исследования для онкологических больных. Это важно в тех случаях, когда определение типа опухоли необходимо для успешного лечения.

Финансирование программ ОМС осуществляется по подушевому нормативу - то есть по конкретной сумме, выделенной на одного застрахованного. Это могло приводить к искусственному сокращению количества пациентов, которые были направлены на диагностические исследования, например, на УЗИ или КТ. Но с этого года целый перечень медицинских услуг будет финансироваться в поликлиниках отдельно от подушевого норматива. В этот перечень вошли УЗИ сердечно-сосудистой системы (в том числе эхокардиография и исследование брахеоцефальных артерий), КТ, МРТ, медико-генетические исследования. Теперь все это будет оплачиваться поликлинике по факту ее проведения. Так что теперь поликлиники мотивированы назначать эти исследования, так как они будут получать оплату по факту их проведения.

Изменения коснулись и финансирования фельдшерско-акушерских пунктов, которые оказывают помощь сельскому населению. Теперь оно будет осуществляться отдельно - по количеству прикрепленного населения, а не в составе поликлиник. При едином финансировании поликлиники могли недофинансировать ФАПы, а теперь на них будут выделяться свои лимиты.

Изменения внесены и в защиту прав застрахованных за пределами территории страхования. В каждом субъекте Российской Федерации будут поэтапно открываться специальные офисы, куда смогут обращаться граждане, которые временно находятся не в своем населенном пункте (например, в командировке, в гостях или в отпуске) по вопросам получения медицинской помощи. То есть страховая медицинская организация будет нести ответственность за "своих" пациентов и за пределами территории, в которой она находится. В 2020-2022 годах такие офисы будут постепенно появляться во всех регионах.

Все эти нововведения включены в программы ОМС для более полного удовлетворения потребностей россиян в своевременном и высококачественном лечении.