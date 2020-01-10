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Прекращено производство "Смехопанорамы" Петросяна и "Утренней почты"

Новости
    10.01.2020, 18:35
Текст:   Олег Усков

Производство телевизионных программ-долгожителей "Смехопанорама с Евгением Петросяном" и "Утренняя почта" временно приостановлено. Об этом в пятницу передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ВГТРК.

Фото: kinopoisk.ru
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"Производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта" пока приостановлено", - сообщил собеседник агентства. Добавим, что в эфир продолжат выходить лучшие моменты шоу Петросяна, премьера первого выпуска которого состоялась в 1994-м.

Тогда как "Утренняя почта" (изначальное название - "По письмам телезрителей"), ведущими которой в разное время выступали Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Наталия Андреева, Ширвиндт и Державин, Сергей Минаев, Ефим Шифрин и другие, была в эфире с 1973 года.

Ранее сообщалось о закрытии программы "Сам себе режиссер", выходившей с 1992 года. При этом причины, по которым шоу убрано из эфира, в пресс-службе ВГТРК называть не стали.

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