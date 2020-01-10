Психологи перечислили причины школьной фобии у тысяч детей

Боязнь плохих оценок, конфликты с одноклассниками, страх сделать ошибку или получить замечание от учителя - даже одна из перечисленных проблем может сделать школьную жизнь ребенка невыносимо тяжелой. Эмоционально чувствительные дети даже заболевают: у них часто болит голова, живот, появляется тошнота. Одна из причин такого состояния - страх перед школой, или школьная фобия.

В последнее время психологи все чаще прибегают к термину "школьная фобия", обозначая с его помощью проблемы, которые связаны у ребенка с посещением школы и в основе которых лежит эмоциональное расстройство. Согласно отчету немецкого Агентства медицинского страхования (DAK) за 2018 год, около 3,5% из примерно 11 миллионов учеников в Германии страдают от школьной фобии, причем мальчики чаще, чем девочки.

Специалисты отмечают: школьная фобия относится к разряду тревожных расстройств, а не расстройств поведения, т.е. ребенок не идет в школу не потому, что у него "хвосты" или он обыкновенный прогульщик, а потому, что он испытывает реальный страх. Нередко речь идет не столько о страхе перед школой, сколько о страхе ухода из дома. "Это, как правило, боязнь разлуки с родителями, к которым привязан тревожный ребенок, - говорит Астрид Хольх, специалист по детской и подростковой психосоматике. Школьная фобия начинается с неопределенных жалоб на школу или с неохотного ее посещения, впоследствии могут развиться вполне реальные симптомы.

"Вначале это довольно неспецифичные для фобии признаки - головная боль, боль в животе, тошнота, головокружение, может быть также боль в спине", - говорит Хольх.

Но потом эмоциональное и физическое состояние ребенка становится таково, что он не может посещать школу. В результате он отстает в учебе, у него падает успеваемость, теряются контакты с друзьями - проблем становится еще больше.

Причин школьной фобии много. Помимо индивидуальных, таких как психическое расстройство, это может быть плохая успеваемость по основным предметам или страх наказания. Существуют также причины, спровоцированные эмоциональным состоянием ребенка: смерть, болезнь, разлука с родителями, а также конфликтные отношения между учениками и учителями.

И если у ребенка нет навыка преодоления стрессовых ситуаций и неудач, это может увеличить его беспокойство и закончиться слезами или вспышками раздражения. Бывает и наоборот - дети становятся вялыми, апатичными. В таком случае часто необходим продолжительный курс психотерапии, а в дополнение к ней и другие практики.

С помощью музыкальной, художественной и танцевально-двигательной терапии, на групповых встречах или совместных экскурсиях детям легче справиться со своими эмоциональными проблемами.

По словам экспертов, родители часто приводят детей к психотерапевту только в том случае, если ребенок отсутствовал в школе в течение нескольких месяцев. Но это большая ошибка. "Чем раньше вы получите профессиональную помощь, тем выше вероятность того, что ситуация быстро улучшится для ребенка, - предупреждает Хольх. - Моя рекомендация - больше поощрять ребенка, настраивать его на успех".