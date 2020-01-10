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10.01.2020 08:00
Рубрика: Общество

Психологи перечислили причины школьной фобии у тысяч детей

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Боязнь плохих оценок, конфликты с одноклассниками, страх сделать ошибку или получить замечание от учителя - даже одна из перечисленных проблем может сделать школьную жизнь ребенка невыносимо тяжелой. Эмоционально чувствительные дети даже заболевают: у них часто болит голова, живот, появляется тошнота. Одна из причин такого состояния - страх перед школой, или школьная фобия.

В последнее время психологи все чаще прибегают к термину "школьная фобия", обозначая с его помощью проблемы, которые связаны у ребенка с посещением школы и в основе которых лежит эмоциональное расстройство. Согласно отчету немецкого Агентства медицинского страхования (DAK) за 2018 год, около 3,5% из примерно 11 миллионов учеников в Германии страдают от школьной фобии, причем мальчики чаще, чем девочки.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Специалисты отмечают: школьная фобия относится к разряду тревожных расстройств, а не расстройств поведения, т.е. ребенок не идет в школу не потому, что у него "хвосты" или он обыкновенный прогульщик, а потому, что он испытывает реальный страх. Нередко речь идет не столько о страхе перед школой, сколько о страхе ухода из дома. "Это, как правило, боязнь разлуки с родителями, к которым привязан тревожный ребенок, - говорит Астрид Хольх, специалист по детской и подростковой психосоматике. Школьная фобия начинается с неопределенных жалоб на школу или с неохотного ее посещения, впоследствии могут развиться вполне реальные симптомы.

"Вначале это довольно неспецифичные для фобии признаки - головная боль, боль в животе, тошнота, головокружение, может быть также боль в спине", - говорит Хольх.

Но потом эмоциональное и физическое состояние ребенка становится таково, что он не может посещать школу. В результате он отстает в учебе, у него падает успеваемость, теряются контакты с друзьями - проблем становится еще больше.

Фото: Шеметов Максим/ТАСС
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Причин школьной фобии много. Помимо индивидуальных, таких как психическое расстройство, это может быть плохая успеваемость по основным предметам или страх наказания. Существуют также причины, спровоцированные эмоциональным состоянием ребенка: смерть, болезнь, разлука с родителями, а также конфликтные отношения между учениками и учителями.

И если у ребенка нет навыка преодоления стрессовых ситуаций и неудач, это может увеличить его беспокойство и закончиться слезами или вспышками раздражения. Бывает и наоборот - дети становятся вялыми, апатичными. В таком случае часто необходим продолжительный курс психотерапии, а в дополнение к ней и другие практики.

С помощью музыкальной, художественной и танцевально-двигательной терапии, на групповых встречах или совместных экскурсиях детям легче справиться со своими эмоциональными проблемами.

По словам экспертов, родители часто приводят детей к психотерапевту только в том случае, если ребенок отсутствовал в школе в течение нескольких месяцев. Но это большая ошибка. "Чем раньше вы получите профессиональную помощь, тем выше вероятность того, что ситуация быстро улучшится для ребенка, - предупреждает Хольх. - Моя рекомендация - больше поощрять ребенка, настраивать его на успех".

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