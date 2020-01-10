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Раскрыты все характеристики и цена новейшего Xiaomi Mi 10

Текст:   Антон Благовещенский
10.01.2020,  
19:15

Смартфон Xiaomi Mi 10, который станет следующим флагманом китайской компании, получит топовый процессор Snapdragon 865 и 6,57-дюймовый экран AMOLED с разрешением FullHD+, сообщает Slashleaks. со ссылкой на данные утечки одного из продавцов.

Края экрана будут загнуты по бокам, следует из просочившегося в Сеть изображения устройства.

За узнавание пользователя будут отвечать система сканирования лица и дактилоскопический сканер, встроенный в экран, объем оперативной памяти LDDR4x составит 12 Гб, постоянной - 256 или 512 Гб.

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Основная камера в смартфоне будет четырехмодульной, с разрешением 64 Мп, фронтальная - двухмодульной, врезанной в дисплей (как у Samsung Galaxy S10+), с разрешением 32 Мп. Аппарат будет поддерживать работу в сетях 5G и получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Что касается цены, то она составит 670 долларов за базовую версию - или около 41 тысячи рублей.

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