Крещенских морозов в Москве не будет

Крещенская ночь в столичном регионе в этом году пройдет без трескучих морозов - столбики термометров упадут не ниже минус пяти градусов.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, в ночь с 18 на 19 января воздух охладится до минус трех-пяти градусов. А днем 19 января температура на улице будет держаться на уровне нуля - минус 1. Возможен небольшой снег.

В целом, по словам Поздняковой, московская погода возьмет курс на похолодание. Однако на фоне теплой зимы волна будет слишком слабой.