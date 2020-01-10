Кто и зачем посещает магазины для взрослых

Когда вы в последний раз заходили в секс-шоп? Что значит - никогда? А вот продавцы подобных торговых точек утверждают, что клиентов в последнее время прибыло. И не каких-нибудь там праздно любопытствующих, а с конкретными рекомендациями, полученными от конкретных врачей обычных московских поликлиник.

Официальной статистики по количеству секс-шопов в Москве нет - большая часть товара, который продают эти магазины, не подлежит обязательной сертификации, а потому их никто не считает. Но по оценке гендиректора одной из крупнейших дропшиппинговых компаний столицы Дмитрия Коробицына, в столице работают более 700 подобных торговых точек. Дропшиппинг - такая форма взаимодействия поставщиков и магазинов, при которой секс-шопам особенно и не нужен свой склад. Мы вам еще расскажем о подобной схеме "поставки счастья".

Среди московских магазинов для взрослых есть и такие, куда вход разрешен только женщинам, или, например, специализирующиеся только на средствах контрацепции. Но классический и наиболее часто встречающийся вид интим-магазина - это небольшое помещение, где всего понемногу: что-то для соблазнения, что-то для контрацепции и что-то для удовольствия.

Компания Дмитрия Коробицына обеспечивает товаром сотни магазинов для взрослых по всей России. Ассортимент - около 30 тысяч наименований. И каждый находит своего покупателя. "Индустрия товаров для взрослых в мире растет со скоростью 7% в год. В России - в два раза быстрее, - говорит Коробицын. - И все равно мы раз в десять отстаем по объемам продаж от европейских". У нас пока еще бывает так: зашли, хи-хи-хи, глаза в пол и - "мне вот тут в подарок подруге надо…". К тому же российский рынок отличается повышенным спросом на реалистичные товары, тогда как на Западе более популярна продукция нереалистичных форм и расцветок.

До 20% ассортимента наших интим-магазинов производится в России. Есть доля у европейских и американских брендов, однако основной поток товара идет из Китая. Дмитрий Коробицын считает, что продавцы, работающие по схеме "купил в Китае, продал в три раза дороже", - это вчерашний день. А будущее - именно за дропшиппингом. Это такая система торговли, когда поставщик выступает неким IT-центром всего процесса торговли, а вот с покупателем имеет дело конкретный магазин. То есть костюм для ролевых игр вы покупаете в выбранном вами магазине. А вот как побыстрее доставить вам этот костюм в любую точку Москвы, России и стран СНГ - над этим думает Коробицын.

"Мы тратим на IT до 4 процентов от оборота. И все время растем. Каждый месяц с нами начинают работать 30-50 новых интернет-магазинов. И если вчера процесс был ориентирован на 100 заказов в час, завтра их будет уже 1000. Значит, нужны новые решения, которые позволят эффективнее осуществлять закупки, строить логистику, и учиться предугадывать завтрашние потребности покупателей", - уверен Дмитрий. Если проводить аналогию между обычными и виртуальными интим-магазинами, можно смело сказать: у вторых и оборот больше, и цены ниже. Согласитесь, покупая вибратор или резиновую куклу, проще иметь дело с телефонной трубкой, чем с живым продавцом. Но Коробицын дает такой прогноз: в обозримом будущем обычные секс-шопы не только не закроются, но и цены в них перестанут диссонировать с онлайн-вариантом. Во-первых, потому, что всегда останется тот стабильный процент покупателей, которым, чтобы определиться с покупкой, нужно товар потрогать и увидеть вживую, а не на картинке. А во-вторых - посетителям часто нужны консультации по довольно интимным и сложным вопросам. Живое общение тут сложно чем-то заменить.

"У нас две основных категории покупателей, - рассказывает "РГ" продавец магазина "Интим №1" на Можайском шоссе Анастасия Бирюкова. - Первая - молодежь. Что отрадно, приходят парами, интересуются новинками, говорят прямо - хотим разнообразить свою сексуальную жизнь. И вторая - люди предпенсионного и пенсионного возраста, причем их становится все больше".

Пенсионеры идут не за сексом, а чтобы избавиться от болячек - хотя, признается Бирюкова, бывает, заглядывают и дедушки, желающие порадовать своих бабушек. У мужчин после определенного возраста начинаются проблемы с предстательной железой, им часто прописывают массаж этого органа. Можно ходить для этого в поликлинику, но продвинутые медики все чаще советуют заглянуть в секс-шоп.

Женщины, впрочем, тоже нередко заходят в интим-магазин с этой фразой. Почти у всех, годами сидящих на офисном стуле, ближе к пенсии случается что? Правильно, застой крови в органах малого таза. И начинаются бесконечные походы по гинекологам. Наличие или отсутствие мужа при этом большой роли не играет. Во-первых, мужчины к этому возрасту тоже уже не слишком активны, а, во-вторых, живой орган в принципе не способен двигаться в амплитуде массажера. "Поэтому те, кто знаком с вибраторами, реже страдают от женских болезней", - уверена Анастасия Бирюкова.

"Прямую параллель я проводить бы не стала, многое еще зависит от генетики, общего состояния здоровья и образа жизни, - говорит врач-гинеколог Русудан Мамардашвили, к которой мы обратились с просьбой подтвердить или опровергнуть пользу вибраторов для женского здоровья. - Однако следует обратить внимание и на историю появления вибраторов: они были придуманы в Англии в XVIII веке именно для лечебных целей. Ими лечили обмороки и истерики у благородных дам - считалось, что эти болезни возникают от нездоровой матки, которую можно вылечить массажем". Но и положительного влияния массажей на органы малого таза гинеколог не отрицает, говоря, что вибрация действительно может хорошо разгонять застоявшуюся кровь.

Были времена, когда самым ходовым товаром в секс-шопах считалось эротическое белье. Но на протяжении последних трех лет, отмечает Дмитрий Коробицын, его продажи падают. Зато посетители магазинов для взрослых все охотнее раскупают интимную косметику - лубриканты, духи с различными добавками, пробуждающими желание, съедобные массажные кремы. "Культура пользования этими продуктами становится популярней, а сама продукция - интересней. Этим и обусловлен спрос", - считает Коробицын. По его словам, каждые три года в индустрии интимных товаров появляется какой-то новый продукт, который сразу становится популярным.

"Товары, которые мы продаем, на самом деле способны решать много проблем и нужны в каждом доме. Просто понимание этого ко многим еще не пришло", - говорит Дмитрий Коробицын.

"И тем не менее: мы вот обычно выходим на работу уже 2 января. У нас новогодние каникулы - горячее время, покупателей много, товар расходится хорошо", - делится секретами Анастасия Бирюкова.

И то верно - что еще делать холодными зимними вечерами?