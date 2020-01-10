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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Иванове прошел этап чемпионата России по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
В Иванове прошел третий этап чемпионата страны по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3, дебютирующей в Токио-2020. Наш турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В "городе невест" победили девушки столичного клуба МБА, у мужчин успех праздновали питерские спортсмены, представляющие Центр олимпийской подготовки "Нева".

В соревнованиях девушек приняли участие пять команд. Сначала они сыграли друг с другом в один круг и, согласно занятым местам, образовали полуфинальные пары по классической схеме "1-4, 2-3". На этой стадии "Москва" (Юлия Козлова, Александра Кононец, Екатерина Павлова, Дарья Шомоди) уступила казанскому "Тулпару" (Таисия Афанасьева, Анна Вавилина, Инна Куликова, Ирина Чекунова) с минимальной разницей в счете - 13:18. В другом матче за выход в финал команда МБА (Дарья Аникина, Евгения Поперечная, Олеся Туманова, Елизавета Хлапова) победила хозяек соревнований из "Энергии" - 16:11. В решающем матче москвички уверенно взяли верх над девушками из столицы Татарстана - 21:14, причем Туманова набрала 14 очков, совершив шесть дальних попаданий (в баскетболе 3х3, в отличие от "классики", такие точные броски оцениваются не в три, а в два балла). Третье место за "Москвой".

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У мужчин главный приз оспаривала дюжина коллективов. Здесь после группового этапа начался плей-офф, который стартовал с усеченной стадии 1/8 финала ("Last 12"). В полуфинале баскетболисты "ЦОП-Нева" (Дмитрий Крюков, Владислав Мелешкин, Алексей Топорков, Шалва Шаташвили) переиграли столичную команду "Три звездочки" - 16:12, во второй паре еще один московский коллектив "Red Faces" (Давид Арутюнян, Сергей Васенин, Михаил Вершков, Иван Кузуб) взял верх над земляками из "Davidoff Team" - 21:16. Противостояние за малое "золото" прошло без особого драматизма. "ЦОП-Нева" оказалась явно сильнее "Red Faces" - 21:13. В итоге главные результаты турнира в Иванове повторили произошедшее на первом таком старте в Воронеже - победители те же самые: МБА и "ЦОП-Нева".

Общее положение в чемпионате России

Женщины. 1. МБА (Москва) - 200 очков. 2. ЦОП-2 (Санкт-Петербург) - 170. 3. ЦОП (Санкт-Петербург) - 160. 4-6. "Москва", "Тулпар" (Казань), "Энергия" (Иваново) - по 130. 7. "Спарта" (Воронеж) - 60. 8. "Самара 3х3" - 50. 9. "Sisters Felix" (Дзержинск) - 45.

Мужчины. 1. ЦОП "Нева" - 260. 2. Davidoff Team (Москва) - 200 очков. 3. "Гагарин" (Химки) - 180. 4. "Red Faces" (Москва) - 140. 5. "Три звездочки" (Москва) - 130. 6. ЦОП "Теорема" (Санкт-Петербург) - 115 очков. 7. ЦОП-юниоры - 105. 8. "Банкиры" - 70. 9. "Нижний Новгород" - 65 очков. 10. "Ivanovo" - 55. 11. "Хели Таб" (Казань) - 53 очка. 12. "Bulldogs" - 50. 13. "Warface" - 45. 14-15. Сборная Челябинской области, "R2 D2" (Воронеж) - по 40. 16. "Самара 3х3" - 32. 17. "Bionord" (Пермь) - 18. 18-19. "Ерофей" (Хабаровск), "Ерофей"-2 - по 16. 20. "Sparta"-юниоры (Воронеж) - 14.

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