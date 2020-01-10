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10.01.2020 17:47
Проект: В регионах

В Воронежской облдуме обсудили план законодательной деятельности

31 проект региональных законов и постановлений вошел в план законодательной деятельности Воронежской областной думы на 2020 год. Документ представил председатель регионального парламента Владимир Нетесов. Отмечается, что проекты касаются буквально всех сфер жизни области - социального обеспечения граждан, совершенствования образования и здравоохранения, поддержки физической культуры и спорта, повышения инвестиционной привлекательности.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Половина законопроектов инициирована самими народными избранниками. Так, председатель Комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин инициирует проект "О внесении изменений в Закон Воронежской области "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области": в нем содержится определение порядка компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации на организацию бесплатной перевозки учащихся. Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров предлагает расширить перечень прав пациента.

Фото: Воронежская областная Дума
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Члены Комитета по экологии и природопользованию инициируют изменения в законы "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Воронежской области" и в закон "Об охране атмосферного воздуха на территории Воронежской области". Также депутаты предлагают законодательно утвердить меры господдержки органам территориального общественного самоуправления, усовершенствовать регулирование земельных отношений, внести корректировки в закон о бюджетном процессе. Предстоят и корректировки бюджета текущего года.

- В планах депутатов - дальнейшее совершенствование федерального и регионального законодательства, чтобы создать необходимые условия для повышения качества жизни воронежцев, развития бизнеса, привлечения инвестиций, -отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Также субъектами законодательной инициативы традиционно выступят губернатор Воронежской области, Избирательная комиссия, Контрольно-счетная палата региона, уполномоченный по правам человека в Воронежской области.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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