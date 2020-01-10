В Воронежской облдуме обсудили план законодательной деятельности

31 проект региональных законов и постановлений вошел в план законодательной деятельности Воронежской областной думы на 2020 год. Документ представил председатель регионального парламента Владимир Нетесов. Отмечается, что проекты касаются буквально всех сфер жизни области - социального обеспечения граждан, совершенствования образования и здравоохранения, поддержки физической культуры и спорта, повышения инвестиционной привлекательности.

Половина законопроектов инициирована самими народными избранниками. Так, председатель Комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин инициирует проект "О внесении изменений в Закон Воронежской области "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области": в нем содержится определение порядка компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации на организацию бесплатной перевозки учащихся. Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров предлагает расширить перечень прав пациента.

Члены Комитета по экологии и природопользованию инициируют изменения в законы "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Воронежской области" и в закон "Об охране атмосферного воздуха на территории Воронежской области". Также депутаты предлагают законодательно утвердить меры господдержки органам территориального общественного самоуправления, усовершенствовать регулирование земельных отношений, внести корректировки в закон о бюджетном процессе. Предстоят и корректировки бюджета текущего года.

- В планах депутатов - дальнейшее совершенствование федерального и регионального законодательства, чтобы создать необходимые условия для повышения качества жизни воронежцев, развития бизнеса, привлечения инвестиций, -отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. - Также субъектами законодательной инициативы традиционно выступят губернатор Воронежской области, Избирательная комиссия, Контрольно-счетная палата региона, уполномоченный по правам человека в Воронежской области.