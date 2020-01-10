Военный суд приговорил генерала Чваркова к условному сроку по делу о хищении

Бывшего высокопоставленного армейского политработника генерал-лейтенанта Сергея Чваркова приговорили к трем годам лишения свободы.

Правда, саму свободу "инженер армейских человеческих душ" не потерял - наказание считается условным.

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд в Москве. Генерал-лейтенант Сергей Чварков, бывший заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, был обвинен в особо крупном мошенничестве. По мнению следствия, он занимался зарплатами гражданских служащих академии Генштаба и присвоил 4,3 миллиона рублей.

В приговоре суда сказано: "Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Назначенное наказание считать условным".

Свою вину генерал не признал, а его защита настаивала на оправдательном приговоре.