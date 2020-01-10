Амурского полицейского заподозрили в вымогательстве денег у подчиненных

В Благовещенске начальника отделения полиции заподозрили в том, что он вымогал деньги у своих подчиненных. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, подозреваемый в ноябре и декабре прошлого года требовал и получил от двоих сотрудников часть их премий.

Преступление выявлено сотрудниками областного управления ФСБ. Если вина офицера будет доказана, то его уволят, подчеркнули в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть первая статьи 285 УК РФ).