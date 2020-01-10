На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали "рой землетрясений"

Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.

Как отмечают сейсмологи, рой землетрясений наблюдается с вечера четверга в Олюторском районе.

По сообщению главного управления МЧС России по региону, в тот же вечер зарегистрирован довольно сильный подземный толчок магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался на глубине 40 километров в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района.

Жители некоторых населенных пунктов ощутили тряску силой в один-два балла, но отнеслись к этому спокойно. Сейсмособытие прошло без жертв и разрушений.