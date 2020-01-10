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10.01.2020 04:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали "рой землетрясений"

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.

Фото: REUTERS/Marco Bello
Землетрясение вывело из строя одну из крупнейших электростанций Пуэрто-Рико

Как отмечают сейсмологи, рой землетрясений наблюдается с вечера четверга в Олюторском районе.

По сообщению главного управления МЧС России по региону, в тот же вечер зарегистрирован довольно сильный подземный толчок магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался на глубине 40 километров в 260 километрах северо-западнее села Каменское Пенжинского района.

Жители некоторых населенных пунктов ощутили тряску силой в один-два балла, но отнеслись к этому спокойно. Сейсмособытие прошло без жертв и разрушений.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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