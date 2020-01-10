Приморские приставы нашли отца-алиментщика в Таиланде

Судебные приставы отдела по Анучинскому району смогли найти скрывающегося от алиментов мужчину в Таиланде, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

38-летний должник скрывал свое место жительства, не выходил на связь с приставами, из-за чего они объявили мужчину в исполнительский розыск. Кроме того, алиментщику запретили выезд за пределы России.

Розыск выявил, что мужчина уже покинул страну - фактически он живет в Таиланде. Но, так как ему необходимо было приехать в Россию, а затем вернуться обратно, житель Приморья, находясь за границей, погасил 252 тысячи рублей задолженности перед своей малолетней дочерью.