В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП

Сегодня утром в Железнодорожном районе Хабаровска произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек. Водитель автобуса вез сотрудников одного из предприятий на работу и врезался в стоящую у обочины фуру в переулке Краснодарском.

Неопасные травмы получили семь пассажиров и сам шофер.

"Пострадавших доставили в стационар, где медики оказали им помощь. В дальнейшем им рекомендовано амбулаторное лечение", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Медосвидетельствование показало, что управлявший автобусом мужчина был трезв. Водителя фуры в момент аварии в кабине грузовика не было.

По факту происшествия ведется проверка.