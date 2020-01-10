Жительница Улан-Удэ избила врачей "скорой"

Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ. Такую агрессию вызвало некорректное, по мнению женщины, поведение медиков.

"Неотложку" она вызвала для своего мужа. Когда фельдшеры зашли в квартиру, одна из них посмотрелась в зеркало на стене. Это очень разозлило хозяйку, и она ударила врача по лицу. Ее коллега получила удар в живот. Сотрудники "скорой" не растерялись и нажали на переносную кнопку тревожной сигнализации.

"Спустя пару минут на место прибыла ближайшая группа задержания вневедомственной охраны", - сообщается на сайте Росгвардии Бурятии.

Агрессивную гражданку забрали в полицию.