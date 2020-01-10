Мордовия получит 2,7 млрд рублей на строительство медучреждений

В ближайшие два года Мордовия получит из федерального бюджета более 2,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на возведение объектов здравоохранения.

Правительство РФ утвердило распределение субсидий между субъектами на строительство медицинских учреждений до 2022 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Согласно постановлению, на эти цели регионам будет направлено свыше 95 миллиардов рублей.

Мордовия в 2020-2021 годах получит более 2,74 миллиарда рублей. Деньги из федеральной казны выделены на возведение двух объектов в столице региона - поликлиники при Республиканском онкодиспансере и нового корпуса Детской клинической больницы.

Новая поликлиника площадью 9,65 тысячи квадратных метров будет рассчитана на 200 посещений в смену. В текущем году на ее строительство направят 294,5 миллиона рублей, а в следующем - 537,9 миллиона рублей. К концу 2021-го объект планируется ввести в эксплуатацию.

В 2021 году будет сдано и детское хирургическое отделение, рассчитанное на 150 коек. На строительство объекта федеральным центром в этом году выделено 936,7 миллиона рублей. Еще 975,9 миллиона рублей на эти цели поступит на будущий год.