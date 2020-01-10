На Вятке сирота самовольно ушел из интерната и пропал

В Кировской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения ребенка-сироты из школы-интерната. Об этом сообщило Следственное управление СК России по области.

По предварительным данным, 15-летний подросток сбежал из интерната села Бурмакино Кирово-Чепецкого района еще 26 декабря около 18 часов. За это время обнаружить его не удалось. Сейчас его пытаются найти следователи совместно с сотрудниками полиции и волонтерами. Одновременно следствие устанавливают, почему ребенок самовольно покинул интернат.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.